Sorpreso a trasportare una tonnellata di materiale pirotecnico senza autorizzazioni: denunciato

La Polizia di Stato ha sequestrato una tonnellata di materiale pirotecnico stipato in un furgone e trasportato senza le necessarie condizioni di sicurezza. Ad intercettare il carico sono stati i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

In particolare, gli agenti della squadra volanti e del nucleo artificieri hanno individuato il furgone, preso a noleggio da un 36enne originario di Siracusa, in transito sulla tangenziale di Catania, nei pressi dell’uscita Paesi Etnei.

I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente per effettuare un controllo e una perquisizione del veicolo. All’interno sono stati trovati 240 prodotti pirotecnici, trasportati senza alcuna precauzione, compromettendo, così, l’incolumità e la sicurezza non soltanto del guidatore, ma anche degli altri utenti della strada.

Il 36enne non aveva alcuna documentazione in grado di attestare il regolare acquisto del materiale esplodente e non ha saputo fornire ai poliziotti indicazioni utili a ricostruire la catena legale di approvvigionamento, maneggio e detenzione dei fuochi pirotecnici.

Quanto rinvenuto è stato messo in sicurezza dagli agenti del nucleo artificieri ed affidato ad una ditta specializzata che si occuperà del deposito in sicurezza, in attesa della successiva distruzione.

L’uomo, invece, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente.