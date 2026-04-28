AMMINISTRATIVE 2026

Amministrative, ecco i candidati al Consiglio comunale di PD e M5S

Lista unica per il PD ed il M5S a sostegno del candidato sindaco Michele Sodano. Ecco chi sono i 24 aspiranti consiglieri comunali

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Anche il Partito Democratico ha depositato la lista elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo maggio. Il PD, che torna dopo dieci anni a presentare il proprio simbolo ad Agrigento, scende in campo al fianco del candidato sindaco Michele Sodano. Sono 24 gli aspiranti consiglieri comunali e tra loro ci sono anche alcuni “grillini”.

Ecco chi sono: Alberto Agueci, Michelangelo Alongi, Salvatore Bottitta, Giuseppe Capraro, Giampiero Carta, Giuseppe Cassetti, Alfonsa Maria (detta Yna) D’Aula, Salvatore De Caro, Paolo Emanuele (detto Emanuele) Di Falco, Sandro Fanara, Vittoria Faro, Lucia Gambino, Rossana Geraci, Luisa Guida, Viviama Mattiolo, Cettina Munda, Maria Letizia Picone, Davide Raso, Grazia Roccuzzo, Giovanni Sanfilippo, Flavia Sciortino, Andrea Seddio, Elisabetta (detta Elisa) Torregrossa e Mario (detto Maurizio) Tricoli.  

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