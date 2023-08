Licata, auto in fiamme: al via indagine

Incendio all’alba a Licata. Un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Giovanni Amendola, strada che dal corso Serrovira conduce in corso Roma. Alcuni residenti hanno subito chiamato i Vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno raggiunto il luogo e spento il rogo e messa in sicurezza l’area.

In via Amendola sono intervenute anche le forze dell’ordine per il sopralluogo e le indagini. Rimane da accertare se le fiamme hanno annerito anche parte dello stabile accanto al quale l’auto era parcheggiata.

Le cause del rogo sono da accertare, al momento nessuna pista viene esclusa.