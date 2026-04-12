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Bruciata l’auto di un disoccupato, l’incendio è doloso

Trovate tracce di liquido infiammabile che lasciano ipotizzare la natura dolosa dell’evento

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato l’Alfa Romeo Giulietta di proprietà di un pensionato sessantenne ma in uso al figlio disoccupato di 35 anni. Il rogo è avvenuto in via Cansalamone, a Sciacca. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, vedendo fumo e fuoco, hanno chiamato il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Trovate tracce di liquido infiammabile che lasciano ipotizzare la natura dolosa dell’evento. La procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

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