“Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore”: l’11 maggio a Palermo un Workshop

PALERMO (ITALPRESS) – “Fare rete tra ristorazione, produttori e territorio per creare valore” è il tema del workshop, organizzato da Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna, che si terrà lunedì prossimo, 11 maggio, alle 10,30, nella Sala Belvedere, della Camera di Commercio (via Emerico Amari,11).

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rafforzare il legame tra ristorazione, produttori locali e territorio, puntando su innovazione e internazionalizzazione. Rappresenta, inoltre, un’importante occasione di confronto per gli operatori del comparto agroalimentare e della ristorazione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche delle Madonie.

Al centro dell’incontro vi sarà il tema dell’integrazione tra tradizione e innovazione, anche grazie al contributo di soluzioni tecnologiche sviluppate in collaborazione con spin-off dell’Università degli Studi di Trento.

Saranno presenti Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna, con il segretario generale Guido Barcellona, Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi e presidente Unesco Global Geoparks, Pietro Macaluso, sindaco di Petralia Soprana, Pietro Polito, sindaco di Petralia Sottana, Mario Cicero, sindaco di Castelbuono e presidente Gal Madonie, Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive, Tommaso Di Matteo, direttore Sprint, lo sportello per l’internazionalizzazione delle imprese, Paolo Bouquet di Okkam Srl per il funzionamento della piattaforma “Myfood” che semplifica la gestione dei menù, promuove i ristoranti, i produttori e gli operatori del territorio.

“Fare rete tra imprese della filiera agroalimentare e della ristorazione è la condizione necessaria per accompagnare i processi di crescita e trasformazione dei territori. – sottolinea Guido Barcellona – In questo percorso, collaborazione e digitalizzazione rappresentano strumenti fondamentali per rafforzare la competitività e aprire nuove prospettive sui mercati internazionali”.

“Lo sviluppo del territorio si fonda sulla capacità di costruire relazioni stabili tra imprese, istituzioni e filiere produttive e soltanto attraverso queste sinergie è possibile valorizzare in modo concreto e duraturo le eccellenze locali con l’obiettivo di portarle anche fuori dalla Sicilia, considerato che l’export nella nostra Isola registra numeri importanti in diverse province”, aggiunge il presidente Alessandro Albanese.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).