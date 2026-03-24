GF Valle dei Templi, pronta la terza edizione di mountain bike
In gara anche il vincitore dell'anno scorso Andrea Virga
Numeri di spicco per la terza edizione della GF Valle dei Templi. La corsa agrigentina a oltre una settimana dalla sua disputa, prevista per domenica, aveva già 260 iscritti, un numero inevitabilmente destinato a lievitare con la consegna degli elenchi da parte di diverse società della provincia e non solo. Ha già dato intanto la sua conferma Andrea Virga, vincitore lo scorso anno e pronto a difendere il suo scettro sul percorso di 43 km per un dislivello di 1.300 metri, dove gli organizzatori hanno predisposto 4 ristori con bottigliette d’acqua, sali e banane.
Partenza alle ore 9:30 da Piano San Gregorio, nuovo epicentro della corsa che ospiterà anche tutti i servizi. Le iscrizioni sono ancora possibili, al costo di 45 euro. Chi vorrà provvedere nel weekend dovrà versare 50 euro al sabato o 55 alla domenica. Il ritiro di numeri e pacchi gara (e l’iscrizione in extremis) potrà essere effettuato sabato dalle 16:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:00 alle 8:30. Verranno premiati a fine gara i primi 5 assoluti uomini e donne e i primi 5 di ogni categoria, comprese quelle per l’E-mtb divise per tipologia di motore. Una medaglia speciale andrà a tutti coloro che arriveranno al traguardo.