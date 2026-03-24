GF Valle dei Templi, pronta la terza edizione di mountain bike

Numeri di spicco per la terza edizione della GF Valle dei Templi. La corsa agrigentina a oltre una settimana dalla sua disputa, prevista per domenica, aveva già 260 iscritti, un numero inevitabilmente destinato a lievitare con la consegna degli elenchi da parte di diverse società della provincia e non solo. Ha già dato intanto la sua conferma Andrea Virga, vincitore lo scorso anno e pronto a difendere il suo scettro sul percorso di 43 km per un dislivello di 1.300 metri, dove gli organizzatori hanno predisposto 4 ristori con bottigliette d’acqua, sali e banane.

Partenza alle ore 9:30 da Piano San Gregorio, nuovo epicentro della corsa che ospiterà anche tutti i servizi. Le iscrizioni sono ancora possibili, al costo di 45 euro. Chi vorrà provvedere nel weekend dovrà versare 50 euro al sabato o 55 alla domenica. Il ritiro di numeri e pacchi gara (e l’iscrizione in extremis) potrà essere effettuato sabato dalle 16:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:00 alle 8:30. Verranno premiati a fine gara i primi 5 assoluti uomini e donne e i primi 5 di ogni categoria, comprese quelle per l’E-mtb divise per tipologia di motore. Una medaglia speciale andrà a tutti coloro che arriveranno al traguardo.