RIMINI (ITALPRESS) – “Vareremo tra qualche settimana un disegno di legge sul voto in condotta e sulla sospensione. Anche questi sono strumenti importanti per dare ai docenti dei poteri”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini.“L’Italia è drammaticamente spaccata in due, ed è moralmente inaccettabile un Paese spaccato in due sulla scuola, […]