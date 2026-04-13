Stava per imbarcarsi con 1.3 chili di hashish e 225 grammi di cocaina, arrestato

La guardia di finanza di Trapani ha bloccato nel porto di Trapani un uomo che stava per imbarcarsi per Pantelleria.

Sottoposto a controllo è stato trovato con 1,3 kg di hashish e 225 grammi di cocaina nascoste in una borsa tra attrezzi da lavoro e documenti. Tra lo stupefacente sequestrato era presente una rara qualità di hashish, il “White Hash”. Rivenduta, la droga avrebbe fruttato guadagni per oltre 30 mila euro.