Trapani

Stava per imbarcarsi con 1.3 chili di hashish e 225 grammi di cocaina, arrestato

Sottoposto a controllo è stato trovato con 1,3 kg di hashish e 225 grammi di cocaina nascoste in una borsa tra attrezzi da lavoro e documenti

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

 La guardia di finanza di Trapani ha bloccato nel porto di Trapani un uomo che stava per imbarcarsi per Pantelleria.

Sottoposto a controllo è stato trovato con 1,3 kg di hashish e 225 grammi di cocaina nascoste in una borsa tra attrezzi da lavoro e documenti. Tra lo stupefacente sequestrato era presente una rara qualità di hashish, il “White Hash”. Rivenduta, la droga avrebbe fruttato guadagni per oltre 30 mila euro. 

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