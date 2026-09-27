Agrigento

Accerchiato e picchiato dal branco in via Atenea, 27enne finisce in ospedale 

Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici gli hanno diagnosticato traumi e ferite sparse

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un ventisettenne agrigentino è rimasto ferito dopo essere stato accerchiato e aggredito da un gruppetto di persone. È accaduto in via Atenea, luogo della movida della Città dei templi. Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici gli hanno diagnosticato traumi e ferite sparse. Per fortuna non è in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto nelle scorse sere.

Secondo una prima ricostruzione alla base dell’aggressione ci sarebbe stato un battibecco tra il 27enne e un gruppetto di ragazzi. Dalla parole si è passati ai fatti con il branco che ha accerchiato l’agrigentino colpendolo con calci e pugni. Poi la fuga tra i veicoli della via Atenea. Sul posto, lanciato l’allarme, sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118 ma degli aggressori non c’era nessuna traccia. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che insistono nella zona. 

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