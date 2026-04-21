Licata, tenta di bruciare viva 84enne, giovane arrestato

L’incendio di un’abitazione a Licata, avvenuto lo scorso 12 aprile, non fu un incidente ma un tentato omicidio. Svolta nelle indagini sul rogo che ha interessato uno stabile nel quartiere San Paolo. I carabinieri hanno arrestato un 32enne del posto con le accuse di tentato omicidio e incendio doloso aggravato.

L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe pianificato tutto e appiccato volontariamente le fiamme per uccidere una donna di 84 anni con la quale aveva avuto conflitti di natura personale. L’anziana si salvò miracolosamente grazie ad una circostanza fortuita. Il Gip del Tribunale di Agrigento ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato. Dopo le formalità di rito il 32enne è stato trasferito nella casa circondariale di contrada Petrusa.