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Cade dalle scale durante dei lavori, operaio agrigentino in prognosi riservata 

Ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da una scala, da un’altezza di circa due metri, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un’abitazione

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Un operaio di 69 anni di Ribera si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da una scala, da un’altezza di circa due metri, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un’abitazione privata. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo riportando gravi traumi sparsi su tutto il corpo.

Lanciato l’allarme è stato dapprima trasportato all’ospedale di Ribera per poi essere trasferito con un elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale tenenza che si stanno occupando di fare chiarezza su quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori sia la posizione lavorativa dell’operaio che le autorizzazioni dei lavori. 

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