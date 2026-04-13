Verso la riapertura del Museo civico, la dichiarazione dell’assessore Principato

“In relazione allo stato di avanzamento delle attività riguardanti il Museo Civico di Agrigento – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici – è doveroso fornire un aggiornamento puntuale sui principali passaggi compiuti negli ultimi due mesi, finalizzati all’apertura del Museo Civico.

Si ricorda che nel dicembre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dell’allestimento museale, sottoposto al parere della Soprintendenza per il rinnovo della precedente autorizzazione sul bene vincolato, e che nel mese di febbraio sono state adottate le determine a contrarre per l’affidamento degli allestimenti multimediali e degli arredi. Il 9 aprile 2026 si è già svolto il primo sopralluogo operativo con le ditte affidatarie, che hanno avviato le attività di ricognizione e verifica dei luoghi anche nelle more della stipula contrattuale, al fine di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi.

All’incontro erano presenti il Sindaco di Agrigento, il sottoscritto, l’alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, la curatrice scientifica del Museo, il RUP e dirigente del Settore VI del Comune, il Direttore dei lavori e le ditte incaricate della movimentazione delle opere, della fornitura degli arredi e dell’allestimento multimediale. Nel corso del sopralluogo è stato ripercorso nel dettaglio il progetto da realizzare e sono state definite le principali scelte operative relative al trattamento dei pannelli di sostegno dei quadri e alla movimentazione delle opere; è stata inoltre visionata la campionatura degli elementi di arredo e di finitura, con particolare riferimento a colori, materiali e rifiniture. Il Museo entra così nella fase esecutiva dell’allestimento, passaggio determinante per la definitiva esposizione delle opere al pubblico.

Prosegue contestualmente l’attività del professionista incaricato della predisposizione della SCIA antincendio, con l’acquisizione delle certificazioni dei materiali e degli impianti presenti nel futuro Museo Civico, da presentare ai Vigili del Fuoco ai fini del rilascio dell’agibilità, adempimento obbligatorio senza il quale non è possibile procedere all’apertura della struttura.

Per quanto riguarda il piano terra, è stato programmato dal RUP un incontro tecnico con l’impresa, finalizzato alla quantificazione, verifica e liquidazione dei lavori edili già eseguiti, contrattualizzati nel 2018 e completati nell’agosto del 2020, ma rimasti privi di chiusura contabile e della definitiva verifica tecnica e documentale, nonostante il verbale di fine lavori. In merito ai lavori affidati da questa Amministrazione per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale al piano -4,80 m, a fine marzo si è proceduto alla consegna degli stessi, a seguito della verifica della documentazione di sicurezza e della liberazione delle aree di intervento. Sono già state avviate le attività di accantieramento e adottate le misure necessarie per garantire l’esecuzione delle lavorazioni strutturali. L’insieme degli atti adottati e delle attività avviate consente oggi di affermare che il percorso verso la riapertura del Museo Civico ha finalmente assunto carattere concreto e irreversibile. E lo affermiamo con entusiasmo, perché sono queste le risposte concrete che i cittadini si aspettano.

Non va dimenticato che parliamo di somme impegnate nel 2011: sono trascorsi 15 anni per realizzare un intervento da 1,5 milioni di euro. Per troppo tempo si è parlato di apertura senza riuscire a trasformare le programmazioni in risultati concreti. Oggi questa Amministrazione ha messo un punto fermo sulla riapertura, intervenendo in maniera determinata per arrivare a una conclusione certa: attivando le procedure per il completamento dell’allestimento, avviando gli adempimenti per l’agibilità, finanziando e mettendo in esecuzione gli interventi residuali e rendendo operativo il percorso di apertura.La riapertura del Museo Civico non è più una prospettiva indefinita, ma un obiettivo prossimo, frutto di un lavoro amministrativo complesso che ha richiesto responsabilità, scelte e continuità operativa.”