Agrigento

Palma si abbatte su auto in sosta a San Leone, illesa una donna

Le forti raffiche di vento hanno spezzato il tronco, che è caduto su una utilitaria parcheggiata. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Paura a San Leone, dove le forti raffiche di vento che stanno sferzando la costa agrigentina hanno spezzato il tronco di una palma, facendolo crollare su un’auto parcheggiata lungo la strada. Il fusto, finito sul marciapiede insieme alla chioma, ha colpito in pieno una piccola utilitaria nera, sfondandone il lunotto posteriore e danneggiandone la carrozzeria.

Al momento del crollo, per fortuna, nessuno si trovava all’interno della vettura o nelle immediate vicinanze. Non si registrano feriti, ma soltanto per caso: in una zona residenziale come questa, fatta di villette e di passi carrabili, sarebbe bastato un passante o un’auto in transito nel momento sbagliato per un esito ben diverso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Le squadre si occupano di rimuovere e sistemare il tronco caduto e di verificare le condizioni delle altre palme presenti lungo la via, così da evitare ulteriori crolli e nuovi danni a persone, veicoli e abitazioni. Durante le operazioni la strada, ancora disseminata di detriti e foglie, resta parzialmente interessata dall’intervento.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Abusivismo, condanna definitiva per due pensionati: dovranno demolire immobile
Apertura

Attacchi hacker colpiscono i supermercati siciliani, in tilt sistemi di refrigerazione 
Agrigento

Sorpreso a rubare in ditta di autobus, arrestato “ladro seriale”: era stato denunciato 3 giorni fa  
di Giuseppe Castaldo

Il maxi processo alla mafia di Villaseta e Porto Empedocle: 25 condanne (I NOMI)
di Giuseppe Castaldo

Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv