Lampedusa

Relitto israeliano rinvenuto al largo di Lampedusa, il ministro Crosetto: “Non è militare”

Domani sull'isola il nucleo Sdai della Marina Militare per le ulteriori verifiche tecniche da effettuare.

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

“Non penso si tratti di un reperto militare israeliano. Penso si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare”. Lo ha specificato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della cerimonia per l’82esimo anniversario della Difesa di Roma a proposito del relitto rinvenuto a largo di Lampedusa

L’oggetto è stato avvistato il 6 settembre da pescatori lampedusani tra le isole di Lampione e Lampedusa. Sul relitto sono visibili scritte in ebraico e il logo della Israel Space Administration, l’agenzia spaziale che dipende dal Ministero della Difesa di Tel Aviv e si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti.

Dalle prime verifiche tecniche, “l’oggetto sembrerebbe riconducibile a un serbatoio supplementare di carburante per aerei, e non a un ordigno militare attivo né tantomeno a un “missile spaziale”, come impropriamente affermato”; ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino che comunica alla cittadinanza dell’arrivo domani sull’isola del nucleo Sdai della Marina Militare per le ulteriori verifiche tecniche da effettuare.

