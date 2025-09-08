Relitto israeliano rinvenuto al largo di Lampedusa, il ministro Crosetto: “Non è militare”

“Non penso si tratti di un reperto militare israeliano. Penso si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare”. Lo ha specificato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della cerimonia per l’82esimo anniversario della Difesa di Roma a proposito del relitto rinvenuto a largo di Lampedusa.

L’oggetto è stato avvistato il 6 settembre da pescatori lampedusani tra le isole di Lampione e Lampedusa. Sul relitto sono visibili scritte in ebraico e il logo della Israel Space Administration, l’agenzia spaziale che dipende dal Ministero della Difesa di Tel Aviv e si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti.

Dalle prime verifiche tecniche, “l’oggetto sembrerebbe riconducibile a un serbatoio supplementare di carburante per aerei, e non a un ordigno militare attivo né tantomeno a un “missile spaziale”, come impropriamente affermato”; ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino che comunica alla cittadinanza dell’arrivo domani sull’isola del nucleo Sdai della Marina Militare per le ulteriori verifiche tecniche da effettuare.