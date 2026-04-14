Catania

Spaccio domestico smantellato dai Carabinieri: due arresti

Sequestrate centinaia di dosi pronte alla vendita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno portato a termine un significativo intervento che ha consentito di disarticolare una fiorente attività illecita nel capoluogo etneo.

L’operazione ha avuto origine da un controllo nei pressi di un’abitazione situata in via Regina Bianca, dove i militari hanno notato movimenti sospetti, ovvero un via vai di giovani a qualsiasi ora del giorno e della notte. 

Dopo, dunque, un’attenta attività di osservazione in modalità “discreta”, grazie alla quale i Carabinieri hanno individuato con precisione l’appartamento all’interno del palazzo, è scattata la perquisizione durante la quale sono stati identificati un 23enne e un 25enne, entrambi residenti a Catania.

All’interno dell’alloggio in uso ai due “soci”, gli investigatori hanno scovato un ingente quantitativo di droghe, in particolare quasi 3 chilogrammi di marijuana, di cui 1600 grammi già divisa in dosi e la restante parte nascosta all’interno di barattoli, quasi 400 grammi di hashish e 75 grammi di cocaina, oltre a 1675 euro, 5 bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento. 

La presenza di tutta quella droga, unitamente agli strumenti per il confezionamento e alla suddivisione in dosi, rappresenta un chiaro indice della destinazione alla vendita, motivo per cui, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due pusher sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre droga, soldi e materiali sono stati sequestrati. 

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