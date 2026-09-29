Palermo

Travolto da un tir, morto giovane ciclista

La vittima era in sella a una bicicletta elettrica e sarebbe rimasta schiacciata dal mezzo pesante mentre questo effettuava una manovra di svolta

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Un giovane ciclista ha perso la vita a Palermo, travolto da un tir all’incrocio tra viale Strasburgo e via Belgio. Secondo le prime informazioni, la vittima era in sella a una bicicletta elettrica e sarebbe rimasta schiacciata dal mezzo pesante mentre questo effettuava una manovra di svolta.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, ma per il ciclista ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Al momento non sono state rese note le sue generalità.
È stato richiesto l’intervento del medico legale, che dovrà eseguire l’ispezione cadaverica. Solo al termine di questa fase i vigili del fuoco del Comando provinciale potranno spostare l’articolato coinvolto nello scontro e liberare la carreggiata. (foto BlogSicilia.it)

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