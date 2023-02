Agrigento, scontro auto-furgone: conducente in ospedale 

Incidente stradale questa mattina ad Agrigento tra via Papa Luciani e la strada provinciale 80 (via Nuova Favara). Il bilancio è di una persona ferita, trasportata in ospedale con un trauma cranico e un altro toracico.

A scontrarsi due veicoli che viaggiavano in senso opposto: una Lancia Ypsilon e un furgone. Lo scntro frontale sarebbe stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore ad Agrigento.

Ingenti i danni ai veicoli. Illeso, invece, il conducente del furgone. Sul posto è intervenuta l’ambulanza Gise 118 che ha trasferito il ferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.