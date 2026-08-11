Costanza I di Sicilia, Aricò: “la nave resta a Lampedusa e coprirà la tratta con Porto Empedocle”

“Nessun allarme per la nuova nave Costanza I di Sicilia che non lascerà Lampedusa per andare a Pantelleria”. Così dichiara l’Assessore Regionale alle infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò alla testata Lampedusain2minuti, smentendo le notizie su eventuali trasferimenti della nave a Pantelleria.

“La nuova nave Costanza I di Sicilia – ha continuato l’Assessore Aricò – è stata costruita per Lampedusa e rimarrà sulla tratta per le Pelagie e non sarà utilizzata per l’isola di Pantelleria, secondo me, qualcuno ha male interpretato un comunicato stampa diramato ieri all’interno del quale si parla anche di assetti che riguardano Pantelleria che ovviamente avrà a breve una delle due navi grandi, la Sansovino o la Las Palmas. Per Pantelleria invece – ha infine asserito Aricò – il Presidente della Regione, Renato Schifani ha annunciato la costruzione di una nuova nave e lo ha fatto a Palermo, in occasione del varo della nave Costanza I di Sicilia”.