Agrigento, paga oltre 15 mila euro per comprare furgone: era una truffa

Trova su internet l’annuncio di un furgone a buon prezzo ma, soltanto dopo aver sborsato ben 15.500 euro, si accorge di essere stata truffata. È successo ad Agrigento ad una ventitreenne ucraina da anni residente nella città dei templi.

La giovane, navigando in rete, aveva adocchiato una buona offerta per l’acquisto del veicolo su una pagina social. Convinta della bontà dell’operazione ha contattato il venditore e, dopo una trattativa, ha inviato un bonifico dall’importo di 15.500 euro.

Nonostante una mail di conferma dell’avvenuto acquisto il furgone non è mai arrivato e, ovviamente, il venditore è sparito. È stato proprio in quel momento che la ragazza ha capito di essere stata truffata. Così non le è rimasto altro da fare che presentare denuncia ai poliziotti. Al via le indagini per risalire al truffatore.