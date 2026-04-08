Apertura

Scoperto autobottista abusivo a Canicattì, stava scaricando acqua in abitazione

Gli ulteriori controlli hanno consentito di accertare che l’attività veniva svolta in assenza della SCIA, della documentazione attestante la salubrità e la tracciabilità dell’acqua trasportata

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Canicattì hanno accertato un’attività irregolare di trasporto idrico, sanzionando il responsabile con una sanzione amministrativa complessiva di 5.500 euro e disponendo la diffida alla cessazione dell’attività illecita.
L’intervento è stato eseguito quando i militari hanno sorpreso un’autobotte mentre scaricava 9.000 litri di acqua all’interno della cisterna di un’abitazione privata a Canicattì.

Gli ulteriori controlli hanno consentito di accertare che l’attività veniva svolta in assenza della SCIA, della documentazione attestante la salubrità e la tracciabilità dell’acqua trasportata, nonché della prescritta autorizzazione all’accumulo e al trasporto rilasciata dagli enti competenti. L’attività di verifica rientra nei servizi di controllo finalizzati al rispetto della normativa in materia di distribuzione di acqua destinata al consumo umano, con l’obiettivo di prevenire situazioni potenzialmente rischiose per la salute pubblica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Catania

Si trova i carabinieri davanti che lo arrestano con … droga e radio ancora in mano
Catania

Controlli per la tutela della salute e dei lavoratori: 3 denunce e sanzioni
Catania

Aggredisce la compagna in casa, arrestato 47enne
Messina

Si schianta contro il guardrail, aveva un tasso alcolemico otto volte superiore al limite
Trapani

Continua a spacciare nonostante si trovi ai domiciliari, arrestato
Palermo

Controlli sui furgoni refrigerati per il trasporto del pesce, sequestrati 400 chili di prodotti
banner italpress istituzionale banner italpress tv