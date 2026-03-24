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Ladri svaligiano tre abitazioni tra Castrofilippo e Racalmuto, indagini 

Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 5 mila euro. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei ladri

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Ladri in azione tra Castrofilippo e Racalmuto. Ignoti malviventi hanno preso di mira le abitazioni di campagna di tre persone in contrada “Comete”. Sono stati i proprietari delle case, una volta scoperto il furto, a denunciare l’accaduto ai carabinieri.

Si tratta di un agricoltore 55enne, di un bracciante agricolo 51enne e di una disoccupata di 65 anni. I ladri, a distanza di poco tempo, hanno svaligiato le abitazioni portando via televisori, utensili, attrezzature agricole. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 5 mila euro. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei ladri.  

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