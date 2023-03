Licata, grave scontro tra Suv e moto ape: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale a Licata questa mattina in via Gela. A scontrarsi sono stati un Suv e una moto ape; stando alle prime informazioni pare che ci siano due feriti gravi che sono stati trasferiti in ospedale in elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata, i Carabinieri e le ambulanze del 118 in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Notizia in aggiornamento