A Racalmuto la sesta edizione del concorso di poesia “Francesco Settecasi”: i premiati

A Racalmuto , presso il Centro Culturale Lo Bue, si è svolta la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Concorso di poesia “Francesco Setticasi” , ideato dal Centro con la volontà di dare impulso alla città di Racalmuto e alla provincia di Agrigento , ricordando la figura del poeta Francesco Setticasi, scomparso prematuramente il 26 dicembre del 2019. Alla base c’è l’idea che un valido progetto culturale e di diffusione della letteratura contemporanea possa servire a creare, nella società, un arricchimento del clima sociale mediante la promozione di una iniziativa concorsuale a dimensione nazionale per amanti della scrittura poetica.

Ai saluti di benvenuto , e’ seguito il sentito intervento del Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, che ha sottolineato la forza culturale della manifestazione. Quindi la serata ha rispettato la tradizione ormai consolidata, che vede i poeti introdotti dai giurati, con cui scambiano suggestioni ed emozioni, rendendo l’evento non una semplice premiazione ma un momento di approfondimento dei versi donati al concorso. I componimenti sono stati magnificamente recitati da Lia Cipolla , mentre la coinvolgente colonna sonora è stata curata da Fabio Navarino con il suo sax. I poeti vincitori di questa sesta edizione sono Giovanna Drago, Elena Parisi, Merelinda Staita e Rodolfo di Rosa mentre menzioni di merito sono andate a Salvatore Amico, Ornella di Fede, Rosa Di Martino, Alberto Baroni, Gero Miceli, Maria Mule’, Elena Musso ed Enza Spagnolo. Per la sezione haiku, è stato premiato Alberto Baroni. L’attenta e appassionata giuria e’ composta da Rosellina Celauro, Lia Lo Bue, Angelo Campanella, Adriana Iacono, Giuseppina Iacono Baldanza, Antonio Liotta, Tonia Lombardo, Marco Scalabrino ,Renato Schembri, Lucia Scime’, Alberto Todaro .