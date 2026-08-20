Alla vista dei carabinieri perde la calma, in auto nascondeva 200 grammi di hashish

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un sequestro di droga grazie all’intuito e all’esperienza dei Carabinieri della Stazione di Palagonia, che hanno denunciato un 25enne residente a Caltagirone, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. In particolare, nel corso di un posto di controllo lungo una delle principali arterie del territorio, i militari hanno fermato una utilitaria per un accertamento di routine. Durante le verifiche, però, il comportamento del conducente è apparso fin da subito particolarmente nervoso e insofferente al controllo, un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri, inducendoli ad approfondire gli accertamenti.

I militari hanno dunque effettuato una perquisizione personale e del veicolo, e proprio in auto hanno scovato ben 200 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e sarà sottoposta alle previste analisi di laboratorio presso il L.A.A.S. di Catania mentre, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione conferma l’efficacia dell’azione preventiva svolta quotidianamente dai Carabinieri sul territorio: controlli apparentemente ordinari, fondati sull’osservazione e sulla conoscenza delle dinamiche criminali, consentono infatti di intercettare situazioni illecite e di contrastare la diffusione degli stupefacenti, contribuendo a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.