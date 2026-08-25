Trasforma immobile in base per lo spaccio, arrestato 19enne

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, un 19enne catanese che aveva allestito un deposito per il confezionamento delle dosi di droga in un immobile a Misterbianco. A scoprire la base logistica per lo smercio di marijuana sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, nell’ambito di una mirata operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di attenta attività di osservazione, i poliziotti della sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno individuato il luogo esatto in cui il 19enne aveva allestito un vero e proprio laboratorio per la preparazione delle dosi di droga. Il giovane è stato visto giungere sul posto, a bordo di un’auto, e fare ingresso nel locale, utilizzando delle chiavi in suo possesso. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti e hanno proceduto alla perquisizione dell’immobile, sorprendendo il 19enne mentre stava armeggiando su un tavolino dove era già stata preparata la marijuana e il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, gli agenti hanno sequestrato 368 grammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi, pronte per essere vendute.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati due bilancini di precisione e numerose bustine in plastica, destinate alla ripartizione dello stupefacente in dosi. Il 19enne annoverava già precedenti di polizia specifici, nonostante la sua giovane età. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto dai poliziotti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza davanti al giudice con rito direttissimo.