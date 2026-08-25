Cultura

Successo a Sambuca di Sicilia per “Pino Minio Live”

Lo spettacolo che ha conquistato il pubblico con la voce e l’energia dell’artista siciliano

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Una serata di grande musica, emozioni e partecipazione. È quella vissuta a Sambuca di Sicilia in occasione di “Pino Minio Live”, lo spettacolo che ha conquistato il pubblico con la voce e l’energia dell’artista siciliano. Pino Minio, finalista di “Io Canto Senior”, in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti, ha regalato al pubblico una performance intensa e coinvolgente, accompagnato dalla sua band, composta da musicisti di grande talento. Un viaggio musicale tra grandi successi e brani del suo repertorio, con un momento particolarmente emozionante dedicato a “Un mari di spiranza”, il suo brano inedito, accolto da lunghi e calorosi applausi.

La piazza ha seguito lo spettacolo con entusiasmo, cantando e applaudendo per tutta la serata. Un pubblico partecipe e coinvolto, con il quale Pino Minio ha instaurato un rapporto diretto e spontaneo, trasformando il concerto in un autentico incontro di musica, passione ed emozioni. A condurre l’evento, con eleganza e professionalità, Maria Portella, che ha accompagnato i diversi momenti dello spettacolo creando un forte legame tra il palco e il pubblico. A impreziosire la serata anche la partecipazione di Caterina Arena, anche lei finalista di “Io Canto Senior”, in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti. La cantante ha regalato al pubblico una performance molto apprezzata, raccogliendo calorosi applausi.
Grande soddisfazione al termine della serata è stata espressa anche dalla sindaca di Sambuca di Sicilia, Giovanna Casà, e dal vicesindaco Giuseppe Cacioppo, che hanno fortemente voluto l’evento e hanno manifestato il loro apprezzamento per la qualità dello spettacolo, la professionalità degli artisti e la straordinaria partecipazione del pubblico. Un successo che conferma la forza di “Pino Minio Live” e la capacità dell’artista siciliano di arrivare al cuore degli spettatori attraverso la musica, la passione e l’autenticità. 

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