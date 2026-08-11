Detenuto agrigentino protesta per avere cella singola e viene sanzionato, ricorso alla Consulta 

Un detenuto del carcere Due Palazzi di Padova si è ribellato per difendere la sua cella singola, contro la decisione della direzione di aggiungervi una seconda branda che avrebbe fatto scendere lo spazio a testa sotto i tre metri quadrati, ed è stato punito con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive. Lo scrive Il Gazzettino. L’uomo ha presentato reclamo, ma la sanzione è stata eseguita lo stesso, perché la legge non ne prevede la sospensione in attesa della decisione del giudice: proprio su questo automatismo l’Ufficio di sorveglianza di Padova, che fa capo al Tribunale di Venezia, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, portando la norma dell’ordinamento penitenziario davanti alla Corte Costituzionale. La vicenda riguarda un’ala della casa di reclusione che ospita, in celle singole di circa sette metri quadrati, detenuti a fine pena lungo o all’ergastolo ammessi al lavoro. Lo scorso autunno la direzione aveva deciso di aggiungere una seconda branda nelle celle, sei reclusi avevano protestato con particolare foga e la decisione era poi stata revocata.

Il detenuto sanzionato — agrigentino, condannato in via definitiva a 30 anni per omicidio — aveva spiegato di aver accettato di vivere a oltre mille chilometri dalla famiglia proprio per avere una cella singola in cui lavorare e studiare. All’annuncio dell’aggiunta di una seconda branda, “minacciava di autolesionarsi e di chiedere il suo trasferimento immediato in Sicilia”. La sanzione era ormai stata scontata, ma per l’Ufficio di sorveglianza resta l’interesse al reclamo: una punizione di quel peso può comunque macchiare il percorso detentivo e incidere sulle valutazioni per la liberazione anticipata e per i benefici come permessi premio e misure alternative. Le verifiche hanno accertato che le celle della sezione, al netto degli arredi, misurano poco meno di sei metri quadrati, sicché la seconda branda avrebbe portato lo spazio pro capite sotto i tre. (ANSA).