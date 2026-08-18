Licata

Imbarcazione si capovolge lungo la costa licatese: sette persone in difficoltà

Un ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 3 minuti fa
Da Redazione

Un natante di quelli in locazione con 7 persone a bordo, tra cui alcuni bambini, si è capovolto per cause ancora in fase di accertamento. Il fatto è successo in contrada Canticaglione, lungo la costa licatese. Sono stati alcuni bagnanti e alcuni surfisti a mettere in salvo gli occupanti dell’imbarcazione e avvisare i soccorsi; sul posto la motovedetta della Capitaneria di Porto che ha avviato i rilievi per capire la dinamica dell’incidente. Un ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie, ma non versa in pericolo di salute. ”Stiamo ancora accertando le cause del capovolgimento ma il natante è stato recuperato e le persone stanno tutte bene”, ci fanno sapere dalla Capitaneria di Porto. (FOTO LICATANET)

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