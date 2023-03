Licata, si masturba al circo davanti le famiglie: denunciato

A Licata ieri sera un uomo, di circa 40 anni, extracomunitario, mentre si trovava seduto tra spalti al circo, tra tante famiglie e tanti bambini, forse in preda all’alcol, si sarebbe slacciato i pantaloni, e avrebbe iniziato a masturbarsi. Qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo ed ha iniziato ad urlare. Tempestivo è stato l’intervento di alcuni poliziotti del commissariato, che liberi dal servizio stavano assistendo allo spettacolo insieme alla propria famiglia, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno portato via, evitando che continuasse a compiere atti osceni in luogo pubblico davanti ai tanti bambini presenti.Il quarantenne è stato portato via e, denunciato a piede libero.