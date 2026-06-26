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Finto carabiniere truffa anziana a Racalmuto, consegnati 500 euro 

L’anziana, spaventata, ha consegnato 500 euro in contanti ma anche gioielli e preziosi ad un complice del malvivente che si è presentato poco dopo davanti la porta dell’abitazione

Pubblicato 4 secondi fa
Da Redazione

Riceve la chiamata da un finto maresciallo dei carabinieri che le dice di dover procedere al confronto di alcuni gioielli risultati rubati durante un colpo in una gioielleria. Ennesima truffa in provincia di Agrigento. La vittima del raggiro è una pensionata di 76 anni di Racalmuto. L’anziana, spaventata, ha consegnato 500 euro in contanti ma anche gioielli e preziosi ad un complice del malvivente che si è presentato poco dopo davanti la porta dell’abitazione. La donna soltanto dopo ha capito di essere stata truffata e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire ai balordi. 

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