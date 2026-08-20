Racalmuto

Racalmuto, incontro tra il sindaco Bongiorno e l’autore Rai Taglialavoro

L'autore ha avanzato la proposta di realizzare un approfondimento dedicato al Teatro, da inserire all'interno della programmazione RAI

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Pomeriggio d’eccezione ieri al Palazzo Municipale di Racalmuto: il Sindaco Avv. Calogero Bongiorno e la Dott.ssa Iolanda Salemi hanno accolto la visita del Prof. Giovanni Taglialavoro, stimato autore RAI. Un confronto lungo, proficuo e ricco di spunti, interamente dedicato alle straordinarie potenzialità culturali del nostro territorio. Durante l’incontro, la delegazione ha accompagnato il Prof. Taglialavoro in un tour di approfondimento presso due dei gioielli più preziosi del patrimonio cittadino: il Teatro Regina Margherita e il Castello Chiaramontano. 

L’autore televisivo si è detto profondamente colpito dalla bellezza e dalla carica storica dei nostri monumenti. Interessanti le prospettive emerse per la valorizzazione di Racalmuto: Il Prof. Taglialavoro ha avanzato la proposta di realizzare un approfondimento dedicato al Teatro, da inserire all’interno della programmazione RAI. Previsto anche un servizio di valorizzazione focalizzato sulle realtà e sulle aziende agricole più particolari del territorio. Un’occasione preziosa per proiettare la storia, la cultura e l’operosità racalmutese su una vetrina televisiva di carattere nazionale.

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