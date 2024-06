ROMA (ITALPRESS) – Gli Europei di Calcio sbarcano anche in America grazie ad una partnership fra l’agenzia di stampa Italpress e Group Italian Television, che trasmette il programma Primo Piano Euro24, format condotto da Claudio Brachino ed Italo Cucci, su Cibor TV la televisione via cavo più diffusa fra gli italiani in America. “Il forte […]