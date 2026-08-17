Licata

Ai domiciliari danneggia il braccialetto elettronico, denunciato licatese

I carabinieri hanno denunciato un ventenne di Licata, ma residente a Camastra, per il reato di danneggiamento aggravato

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Avrebbe rotto il braccialetto elettronico che indossava poiché sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno denunciato un ventenne di Licata, ma residente a Camastra, per il reato di danneggiamento aggravato. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima rotto e poi staccato il dispositivo non si sa per quale motivo. I militari dell’Arma hanno accertato la violazione denunciando il ventenne che rimane sottoposto ai domiciliari. 

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