Ai domiciliari danneggia il braccialetto elettronico, denunciato licatese

Avrebbe rotto il braccialetto elettronico che indossava poiché sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno denunciato un ventenne di Licata, ma residente a Camastra, per il reato di danneggiamento aggravato. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima rotto e poi staccato il dispositivo non si sa per quale motivo. I militari dell’Arma hanno accertato la violazione denunciando il ventenne che rimane sottoposto ai domiciliari.