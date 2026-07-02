Licata

Caos all’ospedale di Licata, 38enne prende a testate un poliziotto: arrestato 

Il trentottenne, alla vista di un poliziotto intervenuto per sedare gli animi, si sarebbe prima rifiutato di fornire le generalità e subito dopo lo ha colpito con una testata al volto

Pubblicato 18 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

Va in escandescenza e crea il caos al Pronto soccorso. È successo ieri mattina all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove i carabinieri hanno arrestato un trentottenne del posto, disoccupato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe cominciato ad urlare e inveire nel reparto per motivi non del tutto chiari.

Il trentottenne, alla vista di un poliziotto intervenuto per sedare gli animi, si sarebbe prima rifiutato di fornire le generalità e subito dopo lo ha colpito con una testata al volto. All’agente, ferito, è stata diagnosticata una prognosi di dieci giorni. L’uomo, invece, è stato arrestato dai carabinieri. L’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, comparirà questo pomeriggio davanti il giudice per la direttissima. 

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