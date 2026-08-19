Favara

Dramma a Favara, 65enne trovato morto in casa 

Il cadavere di un 65enne disoccupato del posto è stato rinvenuto ieri pomeriggio nella sua abitazione in via Sottotenente Bosco

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Dramma a Favara. Il cadavere di un 65enne disoccupato del posto è stato rinvenuto ieri pomeriggio nella sua abitazione in via Sottotenente Bosco. La causa del decesso sarebbe da ricondurre ad un malore improvviso anche alla luce di una prima ispezione cadaverica che non ha evidenziato segni di violenza sul corpo. Sul posto, oltre al medico legale, sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi del caso. Quando gli operatori del 118 sono arrivati nell’abitazione del 65enne hanno solo potuto constatare il decesso. Il pm, dopo l’ispezione cadaverica, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. 

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