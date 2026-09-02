I Piccoli del Val d’Akragas all’ udienza generale da Papa Leone XIV

I Piccoli del Val d’Akragas hanno partecipato in Vaticano all’ udienza generale da Papa Leone XIV.

Un incontro speciale, una giornata di fede, emozioni e speranza. E’ stata

destinata a rimanere nel cuore quella che hanno vissuto I Piccoli del Val d’Akragas.

Un appuntamento atteso con grande entusiasmo e un momento di profonda spiritualità, un’occasione di condivisione e sopratutto di festa tra danze, colori e costumi tradizionali. Essere in Piazza San Pietro, insieme a migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo e vivere da vicino l’incontro con il Papa, e’ stata un’emozione difficile da raccontare a parole. Per i piccoli la possibilità di sentirsi parte di una grande comunità, portando con sé la semplicità, la gioia e i sogni che appartengono alla loro giovane età.

La giornata in Vaticano è stata più di una semplice visita: un viaggio dell’attesa, fatto di emozioni e momenti che resteranno impressi nella memoria. Lo sguardo rivolto al Santo Padre, la preghiera condivisa e l’atmosfera unica di Piazza San Pietro potranno trasformarsi in un ricordo prezioso da custodire nel tempo. Per I Piccoli del Val d’Akragas, questa esperienza assume un significato maggiore perché racchiude i valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’accoglienza e della fede. Valori da vivere insieme e da testimoniare attraverso la gioia dello stare insieme.

Una giornata da vivere con la consapevolezza di essere protagonisti di un momento unico nella loro vita da incorniciare nella libbreria dei ricordi. Un incontro con il Santo Padre, un’emozione da condividere, un ricordo da portare per sempre nel cuore. I piccoli sono stati ricevuti in Campidoglio dalla Presidente del Consiglio Comunale e dai membri di Giunta in rappresentanza del Sindaco Gualtieri. Sempre incantevole Roma che in tutte le occasioni offre uno spaccato meraviglioso di storia millenaria.