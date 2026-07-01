In casa con 2.4 chili tra cocaina, hashish e marijuana: arrestato 46enne 

Alla vista dei carabinieri, impegnati in un controllo stradale, ha gettato un involucro di cocaina. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un vero e proprio deposito di droga: un chilo di cocaina, 570 grammi di hashish e 880 grammi di marijuana. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un 46enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa dell’indagato, inoltre, i militari hanno anche rinvenuto due proiettili calibro 7,65 motivo per il quale è scattata una denuncia anche per detenzione abusiva delle munizioni rinvenute. L’attività è maturata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dello spaccio di droga. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.