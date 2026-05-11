In fiamme l’auto di insegnante a Canicattì, indagini 

Momenti di panico questa mattina a Canicattì per un incendio che ha danneggiato l’Audi Q3 di proprietà di un insegnante dell’istituto comprensivo Gangitano. Sono stati alcuni passanti a notare le fiamme e intervenire con un estintore evitando il propagarsi del rogo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Al via le indagini dei poliziotti del commissariato. Presente anche la Scientifica che si è occupata dei rilievi. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, compresa la pista dolosa.