Canicattì

In fiamme l’auto di insegnante a Canicattì, indagini 

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, compresa la pista dolosa

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Momenti di panico questa mattina a Canicattì per un incendio che ha danneggiato l’Audi Q3 di proprietà di un insegnante dell’istituto comprensivo Gangitano. Sono stati alcuni passanti a notare le fiamme e intervenire con un estintore evitando il propagarsi del rogo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Al via le indagini dei poliziotti del commissariato. Presente anche la Scientifica che si è occupata dei rilievi. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, compresa la pista dolosa. 

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