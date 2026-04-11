Naro, sorpreso a vendere pesce senza licenza: denunciato venditore ambulante

I carabinieri della stazione di Naro hanno sequestrato circa venti chilogrammi di pesce a un venditore ambulante abusivo che aveva allestito il proprio banco nelle immediate vicinanze della caserma.

L’uomo, privo di qualsiasi autorizzazione alla vendita, è stato notato dai militari durante un servizio di controllo del territorio. Alla richiesta di esibire la documentazione necessaria, il venditore non è stato in grado di fornire alcuna licenza, facendo così scattare le verifiche sul prodotto esposto.

Sul posto è intervenuto anche il personale dell’ASP, che ha proceduto agli accertamenti sanitari riscontrando gravi carenze nelle condizioni di conservazione del pesce. Il prodotto, infatti, risultava privo delle adeguate misure igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

L’intero quantitativo è stato quindi sottoposto a sequestro; Per il venditore ambulante è scattata la denuncia per cattiva conservazione di alimenti, oltre alle sanzioni previste per l’attività commerciale abusiva.