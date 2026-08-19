Nasconde in cantina 80 grammi di cocaina, indagato 32enne di Licata 

Un trentaduenne di Licata è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, unitamente ai colleghi del commissariato, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico dell’indagato trovando la droga.

In particolare nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 25 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. In cantina, invece, sono stati scoperti 80 grammi di cocaina che – se immessi sul mercato – avrebbe potuto fruttare fino a 10 mila euro. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato mentre per il 32enne è scattata la denuncia.