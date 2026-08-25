“Uccise la sua convivente”, 40enne indagato per omicidio

I pm della procura di Gela (Caltanissetta) hanno chiuso le indagini sulla morte della sessantaquattrenne Veronica Abaza. La donna romena, un anno fa, venne uccisa in un’abitazione di via Amendola, proprio a Gela. Sotto accusa è un connazionale, il quarantenne Lucian Stan, detenuto proprio per questa vicenda. Pm e carabinieri ritengono che il decesso della donna, che conviveva con il quarantenne, sia stato causato dall’ennesima aggressione a suo danno. Anche i giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta confermarono la linea d’accusa respingendo il ricorso avanzato da Stan, la cui difesa, sostenuta dal legale Davide Limoncello, ha escluso invece una correlazione tra l’aggressione e la morte della donna. Inizialmente, Stan parlò di un incidente domestico ma l’autopsia sul corpo della sessantaquattrenne e le indagini fornirono agli investigatori un quadro del tutto differente.