Sorpreso con 30 grammi di cocaina in dosi, denunciato 55enne licatese

Un cinquantacinquenne di Licata è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri, impegnati in un controllo del territorio, in possesso di circa 30 grammi di cocaina già pronta per essere smerciata.

I militari dell’Arma hanno notato un veicolo sospetto intimidendo l’alt. Il 55enne, alla guida dell’auto, ha subito mostrato insofferenza al controllo. I carabinieri hanno così eseguito una perquisizione che ha dato esito positivo con il ritrovamento di diverse dosi di polvere bianca.