Aeroporti, Musumeci: “serve continuita’ territoriale in Sicilia”

“Della continuita’ territoriale mi sono gia’ occupato nel mese di aprile con tutti i deputati europei eletti in Sicilia. Li’ bisogna affrontare il muro di gomma della Commissione europea. Noi riteniamo di avere tutto il diritto di poter chiedere la continuita’ territoriale. A noi viene concessa in questo momento soltanto per Pantelleria e Lampedusa oltre che per la Sardegna”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Catania per incontrare i presidenti e gli amministratori delegati delle societa’ di gestione degli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa per un’analisi della situazione attuale e per discutere delle prospettive e delle azioni da intraprendere per il futuro. Al vertice, convocato da Musumeci, prendono parte, tra gli altri, gli assessori regionali al Turismo, alle Attivita’ produttive e alle Infrastrutture e alla Sanita’ Sandro Pappalardo, Mimmo Turano, Marco Falcone e Ruggero Razza e il presidente dell’Enac Vito Riggio. “Io immagino una sola societa’ di gestione – ha continuato Musumeci – e mi sembra ambizioso il progetto, ma spero che almeno ci sia una societa’ unica per la Sicilia Orientale e una per quella Occidentale in modo che si possa andare sul mercato ed essere appetibili ai privati, che mi risultano essere piu’ di uno interessati a poter entrare nei processi di privatizzazione degli aeroporti. E’ chiaro che gli aeroporti non possono e non devono vivere, anzi sopravvivere, col denaro pubblico. Speriamo nelle prossime settimane, con il presidente del Parlamento Tajani, di poter concordare un incontro con la commissione appoggiati, mi auguro, dal governo nazionale, col quale abbiamo gia’ avuto un primo confronto e dal quale abbiamo ricevuto in questo senso una certa disponibilita’”, ha concluso Musumeci.