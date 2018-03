Agrigento, ben 74 mila le auto senza revisione

Sono quasi 1 milione le auto private che, in Sicilia, non sono in regola con la revisione, vale a dire il 30,02% di quelle registrate nella regione. I numeri, che arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017, fanno conquistare alla regione il secondo posto per percentuale di auto non revisionate sul totale circolanti.

In base ai calcoli del comparatore, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Catania (300.800), quella con i valori più bassi Enna (23.621).

Di seguito la tabella con tutte le province della Regione ed il relativo numero di auto private non in regola con la revisione al 31/10/2017. Nell’agrigentino le auto senza revisione sarebbero oltre 74.000.