Elezioni, “in provincia di Agrigento Forza Italia passata dal 10% al 20%”

“La campagna elettorale appena trascorsa per me è stata un’esperienza esaltante. Una grande opportunità di crescita che il mio partito ha voluto riconoscermi. Insieme agli altri candidati abbiamo girato per i 71 comuni del Collegio e incontrato tanti amici che ci hanno accordato la loro fiducia. Grazie al nostro impegno e grazie al coordinamento di Gianfranco Miccichè, nella sola provincia di Agrigento Forza Italia ha raddoppiato il suo dato, passando dal 10% al 20%. Anche in provincia di Caltanissetta raccogliamo risultati lusinghieri con il 30% in molte realtà”. Così il consigliere comunale di Palermo Andrea Mineo di Fi. “Ha ragione Miccichè quando dice che se anche gli altri alleati, e fra questi molti deputati regionali, avessero profuso lo stesso nostro impegno oggi parleremmo di un risultato diverso in Sicilia – dice -Comunque, non è tempo di rimpianti o sterili polemiche. Ripartiamo da qui con una Forza Italia balzata al 21%, dato che fa della Sicilia la Regione più azzurra di Italia”.