NAPOLI (ITALPRESS) – Si è svolto presso la sede di Anas Campania a Napoli un incontro organizzato in collaborazione con il Coni – con la partecipazione di Polizia Stradale ed ACI – finalizzato a sensibilizzare gli allievi partecipanti (del liceo Elsa Morante di Scampia, a Napoli) sul tema della sicurezza stradale, in particolare in occasione […]