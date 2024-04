Siculiana, tv con volume alto: scatta il litigio tra vicini

Movimentata serata a Siculiana a causa di un uomo con qualche problema psichico, che è andato in escandescenze dopo che, a causa del volume alto del televisore, i vicini hanno chiamato i Carabinieri. Sul posto, nella zona di Via Europa, sono arrivati in via precauzionale e per una accurata verifica i militari della locale stazione agli ordini del maresciallo Fabio Natale, i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

Ma tutto è stato tenuto sotto controllo e non è stato necessario usare ler maniere forti tenuto conto che sono stati messi in atto schiamazzi, urla e qualche parola di troppo tra vicini di casa. Non è stato necessario nemmeno sgomberare l’area o la palazzina abitata dall’uomo. La calma è stata riportata dopo poco tempo.