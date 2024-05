Europee: Cateno De Luca capolista Libertà nelle Isole

Il leader di Sud chiama Nord e attuale sindaco di Taormina Cateno De Luca è il capolista nella circoscrizione Isole di “Libertà”, la lista depositata in Corte d’appello a Palermo per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Dietro De Luca la portavoce nazionale del movimento ed ex parlamentare Laura Castelli, la testimone di giustizia Piera Aiello, anche lei ex parlamentare, Edy Bandiera, Giulia Ferro, Barbara Figus, l’attuale vice presidente della commissione regionale antimafia Ismaele La Vardera e Antonio Giuseppe Parrinello.