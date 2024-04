LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – myPOS, uno dei principali fornitori di soluzioni di pagamento per piccoli commercianti e liberi professionisti in Europa e nel Regno Unito, annuncia la nomina di Mario Shiliashki come nuovo Amministratore Delegato. Shiliashki assumerà anche un ruolo nel Consiglio di Amministrazione di myPOS.Shiliashki, spiega una nota, “porta con sè una visione globale […]