Tony Effe ad Agrigento con Icon summer tour

Dopo l’annuncio di Icon tour, le due imperdibili date nei palazzetti più importanti d’Italia fissate per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre al Forum di Milano, il rapper Tony Effe svela oggi i nuovi appuntamenti estivi di Icon summer tour prodotti da Vivo Concerti. Le nove tappe nei principali festival italiani, in partenza a giugno, saranno l’occasione per l’iconico della trap di presentare le incredibili hit di Icon, il nuovo album certificato Disco d’Oro che da quattro settimane è stabile al primo posto in classifica FIMI/GfK. Icon summer tour, il primo vero tour da solista di Tony Effe, partirà il 7 giugno da Mondovì (CN) @ Wake Up Festival e proseguirà il 16 giugno ad Annone di Brianza (LC) @ Nameless Festival, il 23 giugno a Ferrara @ Summer Vibez, il 13 luglio a Gubbio (PG) @ Wonderlast Festival, il 7 agosto ad Agrigento, @ Live Arena, il 9 agosto a Riccione @ Space, il 10 agosto a Petacciato (CB) @ Sabbie Mobili, il 14 agosto a Olbia (SS) @ Red Valley Festival, il 5 settembre a Pescara @ Terrasound. Con una grande fame di rivendicare il proprio ruolo nella scena trap e uno stile dirompente, lo status di Tony Effe non può essere messo in discussione e le nuove date di Icon summer tour e le successive nei palazzetti sono pronte a testimoniarlo.I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14:30 di lunedì 22 aprile sul sito di Ticketone e dalle 10:00 di sabato 27 aprile nei punti di vendita offline di Ticketone.